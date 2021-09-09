Гендиректор казанского «Рубина» заявил, что его не смущает качество игры сборной

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результаты сентябрьских матчей сборной России, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, очень важен результат. Я доволен, что выиграли у Мальты. Качество игры меня не смущает», — сказал Сайманов.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Валерия Карпина в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.