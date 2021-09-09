Футболист «Локомотива» Камано вернулся в Москву

Футболист «Локомотива» Франсуа Камано вернулся в Москву из Гвинеи, передает Twitter столичного клуба.

«Сразу с самолета Камано отправился на стадион, где проведет тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», — говорится в сообщении.

Напомним, Камано был вызван в расположение сборной на матч отбора на чемпионата мира — 2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

В связи с этим матч между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесен на неопределенный срок.

Ранее футболист московского «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал свою отзаявку из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).