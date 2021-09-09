Агент Маньяков рассказал, что зимой «Спартак» могут ожидать интересные трансферы

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о будущих трансферах московского «Спартака», передает Sport24.

«Зимой от «Спартака» можно ждать интересные трансферные решения. Все будет зависеть от тех сумм, которые будут предложены. А мы знаем, что владелец «Спартака» — очень щедрый человек», — сказал Маньяков.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков опроверг информацию о том, что клуб ищет замену главному тренеру Рую Витории. Владелец красно-белых Леонид Федун также опроверг факт переговоров с другими кандидатами на пост главного тренера команды.