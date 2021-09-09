Олимпийский чемпион Траньков подверг критике игру сборной России по футболу

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением об игре сборной России по футболу, передает Sport24.

«В первые полчаса игры нашей сборной еще можно смотреть, а дальше начинается такое себе зрелище — то ли они устают, то ли мысль пропадает. Может, это как раз от усталости и зависит», — сказал Траньков.

Также Траньков отметил, что в начале игры россияне всегда показывают хороший темп, движение и агрессию, но второй тайм можно не смотреть вообще.

«В любом случае, пожелаю нашей сборной удачного отбора на чемпионат мира. Будем верить и надеяться», — добавил он.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Валерия Карпина в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.