Журова: когда нет камеры, российские и украинские спортсмены нормально общаются

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка России Светлана Журова поделилась мнением о том, нужно ли разводить Россию и Украину на соревнованиях, учитывая, что спортсмены все равно пересекаются в разных видах спорта.

«На самом деле, когда нет камеры и публики, все нормально друг с другом общаются. Это то же самое, как в Совете Европы мы выходим на трибуну. Они говорят одно, мы — другое. Как только уходим с трибуны, как только выключаются камеры, все сразу совсем по-другому. Люди начинают и руки жать, и разговаривать, и общаться даже с теми, кто только что с трибуны жестко критиковал.

Так же и у спортсменов. Но не хотелось бы, чтобы с трибун удаляли болельщиков — мы знаем, что бывали инциденты и с речевками, и с другими моментами. Но это должны организаторы пресекать и наказывать за это», — сказала Журова «Газете.Ru».

Встреча между волейбольными сборными России и Украины в 1/8 финала чемпионата Европы пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Начало в 18.30 (мск).

Ранее Светлана Журова высказалась о попадании волейбольной сборной России на Украину.