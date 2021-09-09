Российский футболист рассказал, что его часто путают с Хабибом

Российский нападающий кипрского «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов рассказал, что его часто путают с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Киприоты, когда слышат мое имя, сразу интересуются: «You fight, MMA?», но я отвечаю: «No, only football».

Я в Махачкале живу рядом с морем, и однажды мы на пробежке с двоюродным братом встретили Хабиба. Они пробежали в одну сторону, а на обратной дороге мы снова встретились и я точно понял, что это Нурмагомедов. Он мне прямо в глаза посмотрел.

После этого мы пошли в самодельную тренажерку. И вот, я тянусь с братом, и в метрах 20-ти от нас останавливается Хабиб. Он видит нас, подходит, здоровается. Короче, так получилось, что мы качались с Хабибом на одних брусьях. На одном гектаре, так сказать (смеется)», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Также Абдусаламов добавил, что Хабиба деньги и слава никак не изменили, он простой человек, аварец. Футболист не стал фотографироваться с бойцом, потому что Нурмагомедов тогда много говорил в интервью, что в Махачкале тяжело тренироваться, так как все постоянно подходят за фото.

18-летний игрок «Пафоса» Абдусаламов начал заниматься футболом в Махачкале. В 7 лет приехал на просмотр в московский ЦСКА, но в итоге остался в клубе «Родина», за который дебютировал в 2019 году. В кипрский клуб перешел в 2021-м.

Ранее Хабиб Нурмагомедов оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отбора чемпионата мира — 2022.