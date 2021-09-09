Третьяк прокомментировал возможную смену тренера сборной перед Олимпиадой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил, могут ли новые лица пополнить тренерский штаб национальной команды перед Олимпиадой в Пекине.

«Мы сейчас готовим две команды – А и Б. В зависимости от приезда игроков НХЛ. Вопрос усиления тренерского штаба будет решаться в декабре–январе.

Возможно ли, что кто-то сменит Брагина? Пока таких вероятностей нет. Брагин возглавляет сборную», — приводит слова Третьяка Sport24.

Валерий Брагин возглавил сборную России в июне 2020 года. Со специалистом национальная команда не смогла пробиться в полуфинал ЧМ-2021.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее первый тренер обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о том, что не взял бы на предстоящие в Пекине Олимпийские игры Александра Овечкина и Евгения Малкина.