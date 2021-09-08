Экс-президент «Локомотива» — о сборной России: обыграть Хорватию будет невозможно

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов, комментируя «Газете.Ru» итоги сентябрьских матчей сборной России, заявил, что команда Карпина не сможет обыграть Хорватию на выезде.

«Удастся ли к октябрьским матчам улучшить игру – это вопрос. Если мы хотим жить в оптимизме, в радости, то можно сказать, что мы пройдем Словению и Словакию и поборемся с хорватами. На самом деле, положение крайне тяжелое для нашей сборной. Понятно, что первое место мы не займем, даже если обыграем словенцев и словаков. Поскольку дополнительные показатели у хорватов явно будут лучше наших, поэтому ничья в Загребе нас не устроит. Обыграть Хорватию будет невозможно на выезде, значит, мы займем второе место и попадем в стыковые игры.

Я посмотрел все группы, и в каждой по две очень сильные команды. С любой из них будет крайне сложно, и вряд ли мы выиграем. Может быть, только с Финляндией поборемся. А в остальных там – Германия и Польша, Италия и Швейцария. Ну у кого из них мы можем выиграть? Я очень переживаю, поедем мы в Катар или нет. Неплохо сыграл Федя Смолов, вышел с капитанской повязкой. Он старался, использовал единственный момент, который был. А, по сути, больше и шансов не было. Хотя два-три раза он ошибся в идеальной ситуации, когда ему давали пас прямо напротив ворот. Пытался куда-то отдать вместо того, чтобы обработать и пробивать.

Я думаю, что лучше всех проявил себя в этом матче Гильерме. Очень надежно отстоял все три матча, он придает уверенности даже той слабой обороне, которая у нас существует у нас в центре», — сказал Наумов.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что только дурачье может говорить, что выступление национальной команды — это позор.