Коваленко: НХЛ бесплатно набирает игроков в Европе, а на ОИ отдает их уже за деньги

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Андрей Коваленко прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить своих игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Коваленко отметил, что пока планы НХЛ предварительные, так как до 10 января лига может изменить свое решение.

«Понятно, что это эгоистичный подход по отношению к мировому хоккею. НХЛ зарабатывает деньги, фактически бесплатно набирая игроков в большинстве стран Европы – и при этом выкручивает ей руки в олимпийском вопросе, отдавая этих же игроков на турнир уже за финансы, в частности речь о многомиллионных страховых выплатах. Это как минимум парадоксально! Но таковы сегодня правила мировой игры, спорт стал и бизнесом, и политикой.

Когда в главном турнире получают право сыграть все сильнейшие, это на пользу и каждой стране, и всему виду спорта в целом», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. Согласно официальному заявлению, НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист Алексей Шевченко, комментируя решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине, назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) «небольшим магазинчиком».