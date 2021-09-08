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«Спартак» подписал контракт с обвиненным в домогательствах хоккеистом

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РИА Новости

Канадский форвард Джейк Виртанен подписал контракт со московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

По ходу прошлого сезона канадца обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошел осенью 2017 года. На время расследования предыдущий клуб хоккеиста «Ванкувер Кэнакс» отстранил игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на один сезон.

Виртанен провел в составе «Ванкувера» шесть сезонов, за которые принял участие в 333 матчах и набрал 103 очка (57 голов + 46 передач).

«Спартак», набравший 6 очков, возглавляет таблицу Западной конференции.

Ранее сообщалось, что журналист Алексей Шевченко, комментируя решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине, назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) «небольшим магазинчиком».

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Хоккей. КХЛ
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