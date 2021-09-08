Спортивный менеджер: эго Смолова значительно выше масштаба его мастерства

Известный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о матче сборных России и Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Хорошо, что забили два мяча — правда, первый из-за грубейшей ошибки обороны, а второй с сомнительного пенальти. Мы в гонке вместе с Хорватией делим первое место. Какие могут быть ощущения, если Мальта, один из аутсайдеров континента, играла практически на равных с нашей командой? Забей они свои моменты и тогда, могла бы быть ничья.

Грустная история, что уж тут говорить-то. В нашей команде однозначно нет лидера. И то, что заменили Смолова, это не просто так — его эго значительно выше масштаба его мастерства», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре сборной России в матче с Мальтой.