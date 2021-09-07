Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл голландца Ботика Ван Де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Медведев 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника — четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12-й номер посева) и испанцем Карлосом Алькарасом.

Медведеву 25 лет, его высшим достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в финал US Open (2019) и Australian Open (2021). Он в третий раз подряд вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. За выход в полуфинал Медведев получит $ 675 тыс. призовых.

Ранее Даниил Медведев поделился мнением о решении организаторов Открытого чемпионата США устроить ЛГБТ+-прайд во время турнира.