Российский футболист перейдет в худший клуб чемпионата Турции

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдет в турецкий футбольный клуб «Гиресунспор». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский клуб отдаст 21-летнего футболиста в годичную аренду.

После первых трех туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице, не набрав ни одного очка.

В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард не отметился результативными действиями в четырех встречах. Контракт игрока с «Краснодаром» истекает в мае 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €6 млн.

В этом сезоне Шапи провел четыре матча в РПЛ, сыграв 111 минут.

Ранее турецкий футбольный клуб «Коньяспор» пытался арендовать Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа.