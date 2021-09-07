Немов не считает, что Израиль пропустит ЧМ по гимнастике из страха перед россиянками

Российский гимнаст Алексей Немов отреагировал на снятие Израиля с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Не могу сказать причины, но подозреваю, что после Олимпийских игр каждому спортсмену где-то полгода надо восстанавливаться и реабилитироваться после физических и психологических нагрузок. Поэтому я думаю, что люди отдыхают и восстанавливаются», — сказал Немов «Газете.Ru».

Также Немов ответил на вопрос, может ли отказ Израиля быть связан с тем, что сборная Израиля испугалась.

«Нет, я думаю, чего испугаться? Мы же не воюем, мы, наоборот, на дружбу нацелены. Чего там пугаться, не могу понять. Это больше восстановительный процесс у спортсменов идет. Сейчас не столько важен чемпионат мира, как Олимпийские игры. И вы это сами понимаете, что чемпионат мира проходит раз в год, а Олимпиада – раз в четыре. Поэтому она ценнее всегда», — сказал Немов.

Ранее призерка Олимпиады Яна Батыршина обвинила израильскую гимнастку Ашрам в трусости.