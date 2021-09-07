Директор стадиона в Казани — на слова Бэйла: валлийцы приехали с желанием искать недостатки

Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный стадион» в Казани Ильгиз Фахриев ответил на претензии Гарета Бэйла, который раскритиковал поле после отборочного матча к чемпионату мира по футбола против Белоруссии, передает «БИЗНЕС Online».

«Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», — сказал Фахриев.

«Поле было очень мягким и сухим. Как минимум его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию», — сказал Бэйл после игры.

Сборная Уэльса одержала волевую победу со счетом 3:2. Бэйл оформил хет-трик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск» раскритиковал положение дел в белорусском футболе.

«Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — сказал президент.