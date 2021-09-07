Гимнастка Байлз напомнила критикам о завоеванных олимпийских медалях

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз обратилась к критикам после летних Игр-2020 в Токио.

Американка заявила, что прошедшие соревнования прошли не так, как она планировала, однако она гордится своей карьерой.

«Я так много пережила за последние пару лет, что слова «бездельник» в моем лексиконе отсутствует. У некоторых из вас оно может быть, и вы можете определять меня им. Продолжайте нести это, я не слышу вас за моими семью олимпийскими медалями, которые делают меня самой титулованной гимнасткой всех времен, а также самой титулованной американской гимнасткой», — написала Байлз в Instagram.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее Байлз оценила прошедшие Игры-2020 словом «отстой».