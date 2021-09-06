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Познер сомневается в выходе сборной России в финальную часть чемпионата мира

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Журналист Владимир Познер высказался о перспективах сборной России по футболу на попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Выигрыш у слабой команды Кипра был и предсказуемым, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Возникли опасения, что она вообще не попадет в финальную часть ЧМ», — сказал Познер.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее Валерий Карпин рассказал, кто может стать капитаном сборной России в матче с Мальтой.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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