Точилин: сборная России — сырая, нет целостности, оставляет двоякое впечатление

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился мнением о предстоящем матче Россия — Мальта в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2020.

«Идет перестроение игры, вливаются новые футболисты, появляются новые имена. Но пока все это в сыром виде, отрезками заметно, что хочет видеть Карпин. Но целостности пока нет, игра оставляет двоякое впечатление.

В двух играх мы видели большие изменения в составе. Наверное, тренерский штаб будет отталкиваться от результата. За эти две игры он, думаю, сделал для себя определенные выводы о составе, который будет добиваться положительного результата в предстоящем матче. Как раз можно было просмотреть игроков в двух играх и понять, кто на сегодняшний момент более достоин стартового состава.

К сожалению, по нашей сборной достаточно тяжело прогнозировать. Однозначно нужна победа – и я уверен, что будет победа. Насколько легкая – это от многих факторов зависит», — сказал Точилин «Газете.Ru».

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Александр Точилин прокомментировал скандал и остановку матча Бразилия – Аргентина в рамках отбора к чемпионату мира – 2022.