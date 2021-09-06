Колосков заявил, что в сборной России нет вожака

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России нет ярко выраженного лидера.

«Мне не нравится эта практика, когда в национальной команде нет постоянного капитана. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке.

Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое.

Для этого нужно обладать качествами, которые были у Нетто, у Фетисова. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле», — приводит слова Колоскова Eurofootball.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России решили, что в команде будет несколько капитанов.

На матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0) игроков национальной команды выводил на поле защитник Георгий Джикия. В следующем туре в гостевой встрече с Кипром (2:0) роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.

До этого капитаном сборной России был форвард Артем Дзюба, которого сейчас главный тренер команды Валерий Карпин не вызвал на сбор из-за плохой формы.