Экс-игрок «Барселоны»: Месси выиграет ЛЧ с «ПСЖ» и завершит карьеру в «Барсе»

Экс-игрок «Барселоны» Хуан Рикельме, комментируя переход соотечественника Лионеле Месси, предположил, что «Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» и завершит свою карьеру в «Барселоне». Слова Рикельме передает ESPN.

«Я не знаю, странно ли это, но мы все рады видеть, как он наслаждается игрой с Мбаппе и Неймаром. Если они не выиграют Лигу чемпионов сейчас, то, думаю, больше у них не будет такого шанса.

Думаю, что Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» и завершит свою карьеру в «Барселоне», — сказал Рикельме.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее футболист французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о прозвище Лионеля Месси, с которым они вместе играют за парижан и сборную Аргентины.