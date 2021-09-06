Наставник сборной Украины извинился перед футболистом за то, что он не попал в состав

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался после матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду.

Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Петракова Tribuna.com.

Ранее нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об атмосфере в команде после прихода нового главного тренера Александра Петракова.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В сентябре сборная Украины сыграет в двух матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Команда сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведет два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.