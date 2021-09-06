Чемпион ОИ: меня возмущает, когда игрок садится на лавочку и считает деньги

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Алжан Жармухамедов, высказываясь о проблемах игровых видов спорта в России, заявил, что его «возмущает, когда игрок садится на лавочку и сидит довольный, считает деньги». Слова Жармухамедова передает «Спорт день за днем».

«Меня возмущает, когда игрок садится на лавочку и сидит довольный, считает деньги. А ведь ты же мог бы заработать гораздо больше тех же денег, если бы пробивался в основу! Нужно работать, нужно бороться. Век спортсмена короток. А наши игроки в 20 лет — подающие надежды, в 25 — тоже подающие надежды, и в 27 подают надежды. А потом сразу ветераны, карьеру завершают», — считает Жармухамедов.

Олимпийский чемпион рад, что в России есть такие виды спорта, как художественная гимнастика и синхронное плавание, в которых отечественные спортсмены регулярно завоевывают золотые награды. Говоря об игровых видах спорта, экс-баскетболист заявил, что в баскетболе, водном поло и мужском гандболе в России плохо обстоят дела.

«А про футбол я вообще молчу. «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Возмущает повышенное внимание к футболу при отсутствии серьезной отдачи. Нужно поддерживать игровые виды спорта, где есть результат, потому что игровой вид — наиболее массовый, это показатель здоровья нации», — сказал Жармухамедов.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что из-за негативной реакции болельщиков про его критику сборной России больше не будет обсуждать игру национальной команды.