Игрок сборной Украины рассказал об атмосфере в сборной Украины после смены тренера

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об атмосфере в команде после прихода нового главного тренера Александра Петракова.

«Атмосфера хорошая, как и всегда. В сборной не может быть плохой атмосферы, потому что мы понимаем, куда приезжаем. Никто не обижается, все парни держатся вместе — те, кто играет или меньше играет», — цитирует Ярмоленко официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В сентябре сборная Украины сыграет в двух матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Команда сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведет два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Ранее Шевченко поблагодарил игроков за совместную работу, а также пожелал удачи новому тренерскому штабу национальной команды.