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Билялетдинов о победе России над Кипром: я примерно этого и ждал

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Yiannis Kourtoglou/Reuters

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился эмоциями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года между Россией и Кипром.

Россия победила со счетом 2:0.

«Нормально, я примерно этого и ждал. Я понимал, что сверхскоростей не будет, обойдется малой кровью. Не требуется быстро-быстро, только все исполнять, это не тот матч. Важно было реализовать свое преимущество, что мы и сделали. Я даже угадал, говорил, что выиграют с разницей в два мяча.

Есть психологический момент, когда ты чувствуешь, что сильнее соперника, и ведешь в счете пусть даже минимально, понимаешь, что можешь прибавить. Это опасная штучка, важно ее не допускать на последних десяти минутах матча. Но мы вовремя забили второй и успокоили игру. Как только два мяча, уже спокойней. А так, если один, то получается нервотрепка. Важно, что быстро забили, и сразу под контроль [взяли игру]. Да, имели преимущество, но и соперник иногда включался на скорости, и казалось, что он нас придавил, придушил. Не так все напряжно было, находясь на поле, я как игрок говорю. Иногда так кажется, но ты контролируешь ситуацию и не позволишь неряшливо играть. Вот и должны выигрывать. Можно было, конечно, постараться взвинтить темп, но кто знает, может и этого достаточно.

Пока важно, что мы не проиграли прямому конкуренту и забрали свои очки в выездном матче. Это важный момент. Определенный уровень, класс. Я не переживал, не нервничал, не охал, не ахал.», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Также специалист отметил игру Федора Смолова, который отдал два результативных паса.

«Мне очень понравился Смолов в подыгрыше. Да, там удар Ерохина мог защитник накрыть, но все равно хорошо получилось. Именно такого ассистента не хватало. Особенно второй пас, который он отдал Жемалетдинову, просто гроссмейстерский. Кажется, что просто, но увидеть, и чтобы партнер понял это движение… Это может помочь распределить силы на семь дней и три игры. Присутствует элемент распределения сил, и он сработал», — добавил Билялетдинов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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