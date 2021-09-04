Шевченко: НХЛ — большой супермаркет, ИИХФ — магазинчик с бездарным управлением

Журналист Алексей Шевченко, комментируя решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине, назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) «небольшим магазинчиком».

«Не понимаю, почему все возмущаются тому, как ведет себя НХЛ по отношению к другому миру. Лига согласилась отпустить игроков в олимпийский Пекин, но оставила пути к отступлению и, видимо, вытащила из МОК все деньги, которые смогла. Но кто с ними может спорить?

За океаном монополисты в области хоккея. НХЛ – большой супермаркет, где есть все, что душе угодно, а ИИХФ – небольшой магазинчик, который пытается бороться за покупателя, но получается плохо. В том числе, из-за бездарного управления», — написал Шевченко в своей колонке на «Спорт-Экспресс».

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. Согласно официальному заявлению, НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Ранее стало известно, что НХЛ может запретить хоккеистам участие в Олимпиаде в том случае, если во время регулярного чемпионата НХЛ произойдут вспышки коронавируса, а свободных окон для переноса игр и полноценного завершения сезона у Лиги не останется.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.