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Роднина: украинец Цветов ничего не нарушил, давайте не будем захлебываться в эмоциях

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Ihor Tsvietov/Facebook

Депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио, заявила, что «главное — он не нарушил ритуалы на церемонии вручения медалей». Слова Родниной передает «Спорт-Экспресс».

«Цветов что-то нарушил? Нет, а все остальное — это его личное дело. Главное — он не нарушил ритуалы на церемонии вручения медалей. Не нужно раздувать. Все остальное — это придирки. Давайте не будем захлебываться в эмоциях», — сказала Роднина.

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

30 августа произошла такая же ситуация, когда Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.

Ранее Артем Калашян высказался об отказе украинского спортсмена Игоря Цветова от совместной фотографии на награждении.

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