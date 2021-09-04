Поведение украинца Цветова на награждении назвали некрасивым

Российский бегун, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр Токио-2020 Артем Калашян высказался об отказе украинского спортсмена Игоря Цветова от совместной фотографии на награждении с ним и еще одним россиянином Дмитрием Сафроновым, передает ТАСС.

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

«Очень доволен своим выступлением — свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой, и все», — заявил атлет.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.