Украинец Цветов вновь отказался фотографироваться с россиянами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов во второй раз отказался фотографироваться вместе с российскими бегунами Дмитрием Сафоновым и Артемом Калашяном.

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.