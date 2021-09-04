Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Манчестер.

36-летний футболист, который вернулся в «Манчестер Юнайтед», прибыл в Великобританию вечером 3 августа на частном самолете. В аэропорту его встретил Даррен Флетчер, его бывший одноклубник, а ныне технический директор «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Примечательно, что изначально сообщалось, что Роналду перейдет в другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». СМИ информировали, что контракт с командой, которую возглавляет Хосеп Гвардиола, уже согласован, однако все изменилось в один день за несколько часов — вместо «Сити» Роналду стал игроком «Юнайтед».