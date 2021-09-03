Захарян рассказал об угрозах в свой адрес за выбор в пользу сборной России

Нападающий сборной России Арсен Захарян рассказал, что ему угрожали в интернете за то, что он решил не выступать за национальную команду Армении.

«Хейт в мой адрес? Были оскорбления: «Чтоб у тебя ничего не получилось», «Мы тебя найдем», «Ты не человек, ты — говно», и так далее. С улыбкой относился. Не обращал на такое внимания», — сказал Захарян на YouTube-канале «КраСава».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. 1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о матче квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.