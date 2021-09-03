Россию вытеснили из тройки лидеров медального зачета Паралимпиады-2020

Россия опустилась на четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. Из топ-3 отечественных атлетов вытеснила команда США.

В активе россиян 102 медали: 32 золотые, 28 серебряные, 42 бронзовые. Лидирует — Китай (81-48-44), на втором месте Великобритания (37-30-38), замыкает тройку лидеров — США (32-32-23).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 81-48-44 (173)

2. Великобритания – 37-30-38 (105)

3. США — 32-32-23 (87)

3. Россия – 32-28-42 (102).

Ранее сообщалось, что бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем.