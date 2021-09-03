Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать за проигрывающих миллионеров

Защитник клуба «СКА-Хабаровск» Денис Фомин высказался об отношении к московскому «Спартаку», в котором он находился на просмотре.

«У меня вся семья болеет за «Спартак», раньше я тоже «топил». Но сейчас уже остыл, мне своих матчей хватает. Я не могу переживать за миллионеров, которые получают такие деньги и проигрывают постоянно.

Что касается просмотра, то все было здорово, меня хотели оставлять, даже номер себе выбрал, но из Иваново не отпустили, запросили определенную сумму», — приводит слова игрока официальный сайт хабаровского клуба.

Также Фомин рассказал, что его больше всего впечатлил там Ринат Дасаев, тренировавший тогда спартаковских вратарей.

«Помню жесткое упражнение: он вставал на вратарскую линию и лупил теннисной ракеткой по воротам. Вратари должны были отбивать эти маленькие мячики», — сказал футболист.

Контракт 25-летнего Фомина с хабаровчанами рассчитан на один год.

В минувшем розыгрыше первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Фомин провел 37 матчей за ивановский «Текстильщик». За свою карьеру игрок также защищал цвета екатеринбургского «Урала».

В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на обвинения в том, что футболисты красно-белых недовольны главным тренером Руем Виторией и хотят его отставки.