Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины

Форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси едва не сломали ногу в матче с национальной командой Венесуэлы в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Защитник венесуэльцев Луис Мартинес пошел в жесткий стык с Месси. Мартинес высоко поднятой прямой ногой воткнулся в главную звезду аргентинцев, эпизод чудом не завершился серьезной травмой форварда. Мартинес за этот фол удостоился прямой красной карточки от арбитра встречи.

Матч, который состоялся в столице Венесуэлы Каракасе на стадионе «Олимпико» и завершился победой сборной Аргентины со счетом 3:1. Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Аргентинцы благодаря этой победе поднялись на вторую строчку в турнирной таблице (15 очков). Сборная Венесуэлы, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав 4 очка.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией. Матч состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о прозвище Лионеля Месси, с которым они вместе играют за парижан и сборную Аргентины.