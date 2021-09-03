Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча с Венгрией

Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022. Об этом информирует Twitter 90min.

Встреча прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

После гола Рахима Стерлинга болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов национальной команды Англии. Отметим, защитник Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из брошенных в них стаканов.

Напомним, сборная Англии обыграла Венгрию со счетом 4:0. На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Ранее футболистов сборной Англии освистали за то, что они преклонили колено перед матчем с Венгрией.