Защитник «Локомотива» — о зарплатах: недовольным главное залезть под кожу

Защитник хоккейного клуба «Локомотив» Денис Баранцев прокомментировал недовольство людей большими зарплатами хоккеистов.

«У каждого человека свое мнение. Каждому же в голову не залезешь. И что-то там не скажешь, не объяснишь. Да и зачем это делать? Открыть зарплаты? А какая разница? Любую зарплату можно узнать, и все равно найдутся недовольные люди. И не важно, человек тридцать забил или вообще ничего. Им главное – что-то написать, что-то найти, сказать, подковырнуть и залезть под кожу, — приводит слова Баранцева Metaratings.

Зарплата Баранцева – 45 миллионов рублей за сезон. Платежная ведомость ярославского клуба была опубликована в августе.

Сезон КХЛ 2021/2022 стартовал 1 сентября матчем Авангард — Ак Барс, в котором омский клуб одержал победу со счетом 4:0. Конец регулярного сезона запланирован на 1 марта 2022 года.

Ранее нападающий «Северстали» Роберт Рооба, комментируя отличия Континентальной хоккейной лиги от финского чемпионата, заявил, что в России хоккей намного жестче.