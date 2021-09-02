Игрок «Ак Барса» раскритиковал клуб за отказ от женской группы поддержки

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Артем Лукоянов высказался о том, что руководство команды решило отказать от женской группы поддержки на матчах, передает РИА «Новости».

«Мы обсуждали этот вопрос в команде. Кому они мешали вообще? Они только украшали матч. Это зрелище, это весело для публики. Чья жена писала жалобы? Кого группа поддержки из семьи уводила? Всю жизнь были на аренах», — заявил Лукоянов.

В «Ак Барсе» сразу подчеркнули, что отказались от группы поддержки не из экономии. А потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг.

Ранее одна из самых известных черлидерш КХЛ Ульяна Тригубчак жестко раскритиковала «Ак Барс» за отказ от черлидерш на матчах.

«Шел 21 век, мы откатывались в прошлое как могли. Вроде вот только была в Казани и хвалила их отдел маркетинга, и тут такое. Кто не в курсе, «Ак Барс» решил отказаться от группы поддержки. А на фоне того, что происходит сейчас в Афганистане, такие решения со стороны «Ак Барса» — это вообще какой-то кринж», — написала Ульяна в Instagram.