Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером

Португальский футболист английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет выступать за манкунианцев под седьмым номером. Об этом сообщает сайт команды.

Под седьмым номером выступал Эдинсон Кавани, а правила Английской премьер-лиги (АПЛ) запрещают менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс. Кавани решил взять 21 номер, под которым выступал Джеймс. Освободившуюся «семерку» взял Роналду.

Роналду выступал под седьмым номером в «МЮ» с 2003 по 2009 год.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что он месяц назад узнал о предстоящем переходе нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».