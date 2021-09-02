Дворкович назвал главное отличие команды Карпина от сборной Черчесова

Экс-член совета директоров московского «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением об игре сборной России в матче квалификации чемпионата мира — 2022 со сборной Хорватии (0:0).

«Главное изменение — попытка играть в более комбинационный футбол. Заболотный вышел к концу и начались забросы. Были попытки играть через пас и через центр. Получалось редко, но десять раз за матч получилось.

Надо забивать, чтобы сектор забыл Дзюбу. Артем все-таки много забил за сборную, этой сборной тоже пора. Но я думаю, что у Артема есть шанс завоевать место в сборной опять.

Поддержка сборной нужна, если бы было три тысячи, было бы не так. При таком количестве все, конечно, по-другому. Я доверяю решению Роспотребнадзора, потому что все-таки они отвечают за здоровье», — цитирует Дворковича «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подвел итоги отборочного матча чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии.