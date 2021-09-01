Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной команды.

Форвард дважды отличился в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Ирландии. Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Португалии. «Газета.Ru» провела провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Теперь в активе португальца 111 голов в 180 матчах за сборную. По этому показателю Роналду обошел экс-игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее Али Даеи поздравил Роналду с повторением его рекорда по голам за сборную.