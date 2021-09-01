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Болельщики исполнили песню МакSим во время матча Россия — Хорватия

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Болельщики сборной России исполнили песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим (Марины Максимовой) во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Видео опубликовано на странице национальной команды в Twitter.

Композиция также пользуется популярностью у фанатов московского «Спартака».

Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская заявила, что певица находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких, впоследствии оно стало стабильно тяжелым.

31 июля появились первые сообщения об улучшении состояния певицы. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа исполнительница продолжает лечение дома под надзором специалистов. 1 сентября она отвела в школу свою младшую дочь Марию.

Ранее менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку российской певицы.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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