Сборная России объявила состав на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии

Сборная России определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

Основным вратарем российской команды стал голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Капитаном назначен защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дебютирует за главную сборную.

Состав сборной России: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

Запасные: Дюпин, Лунев, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 сентября и станет дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После трех туров обе сборные набрали по шесть очков, однако лидирует в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

На старте отборочного этапа команда России обыграла Мальту (3:1), Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2). Сборная Хорватии уступила словенцам (0:1), а также одержала победу над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).

Ранее сообщалось, что защитник сборной России покинул расположение команды из-за травмы.