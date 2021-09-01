Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв вничью

Сборная Украины упустила победу над командой Казахстана в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане на «Астана-Арене», завершилась со счетом 2:2. На второй минуте мяч забил форвард гостей Роман Яремчук, а на 74-й отличился полузащитник хозяев Руслан Валиуллин. На третьей добавленной ко второму тайму минуте голом отметился хавбек украинской команды Николай Шапаренко, однако спустя три минуты Валиуллин оформил дубль и вновь сравнял счет.

«Газата.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Украины, набравшая четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Прежде украинцы трижды сыграли вничью со счетом 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

Команда Казахстана с двумя баллами располагается на предпоследней, четвертой строчке.

В следующем матче украинцы дома сыграют со сборной Франции 4 сентября, а представители Казахстана в этот же день встретятся на выезде с командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что форвард «Миная» Евгений Селезнев вышел на матч чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (1:1) в футболке без большой эмблемы Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа D

Казахстан — Украина — 2:2

Голы: 0:1 — Яремчук, 2; 1:1 — Валиуллин, 74; 1:2 — Сикан, 90+3; 2:2 — Валиуллин, 90+6.