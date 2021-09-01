Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2020

Сборная России поднялась на вторую строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. Обойти Великобританию удалось благодаря победе легкоатлетки Галины Липатниковой, ставшей чемпионкой в толкании ядра в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Липатникова бросила снаряд на 11,03 метра. Второе место заняла представительница Испании Мириам Матринес Рико (9,62 м), замкнула тройку призеров У Цин (9,36 м) из Китая.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 66-42-35 (143)

2. Россия – 31-20-36 (87)

3. Великобритания – 30-124-30 (84).

Ранее шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Сергей Шилов рассказал, как общаются друг с другом члены российской и украинской сборных.