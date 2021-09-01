Российский футболист: это миф, что надо уезжать в Европу, она не такая, как все говорят

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал, почему решил вернуться из чешской «Млады Болеслав» в Россию.

«Это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила «Барселона», я бы, конечно, поехал. Это другая Европа.

В лигах вроде чешской без большой зарплаты и лимита россияне не получат развития. Большую зарплату еще заслужить надо. Был такой момент: в клубе РПЛ идут переговоры, стоит выбор между мной и русским футболистом, который играет в России. Клуб берет не меня: того русского видели в России, а меня из Чехии не берут, хотя играю отлично.

И потом задаю себе вопрос: «А зачем я уезжал в эту Европу?» Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу. Вот и уехал. А что взамен? Ни о чем не жалею, но когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: «Ты обоснуй, аргументируй свои слова», — приводит слова футболиста Sport24.

Татаев — воспитанник «Краснодара». Выступал за «Младу Болеслав» с 2019 года. В июле пополнил состав «Алании».

Ранее Алексей Татаев рассказал об организационных проблемах в чешском клубе «Млада Болеслав».