Боец нокаутировал соперника ударом коленом на дуэли взглядов

В белорусском промоушене боев на голых кулаках Zames Fighting во время традиционной дуэли взглядов один из бойцов, поднявшись на сцену, ударил соперника коленом в прыжке и отправил его в нокаут.

После этого в эпизод вмешались сотрудники промоушена. При этом нападавший попытался ударить одного из сотрудников безопасности.

Zames Fighting — белорусский проект. На данный момент на YouTube-канале промоушена опубликовано два турнира (первый прошел в июне этого года). Пресс-конференция, на которой случился инцидент, еще не выложена.

Ранее сообщалось, что во время боя между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли произошла драка среди фанатов.

Бой Пол – Вудли состоялся 30 августа в Кливленде и завершился победой блогера раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА. В предыдущих трех боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.