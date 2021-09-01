Россиянин рассказал об отношениях между украинскими и российскими паралимпийцами

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Сергей Шилов рассказал, как общаются друг с другом члены российской и украинской сборных.

«Конечно, когда выступал я, такое невозможно было представить. У нас с украинцами не было никаких конфликтов. Мы все спокойно общались и дружили. Да и сейчас при встрече здороваемся и разговариваем, хотя и не бросаемся в объятия на камеры.

Повторюсь, уверен, и сейчас наши ребята нормально коммуницируют с соседями. Соперники они только на стадионе, а в жизни всех объединяет нормальное человеческое общение. Сами они стараются не лезть в политику», — приводит слова лыжника RT.

Сергей Шилов — шестикратный чемпион, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов взял серебро на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото, а демонстративно стоял на пьедестале отдельно от своих соперников.

Ранее Сергей Шилов заявил, что Игорю Цветову запретили фото с россиянами.