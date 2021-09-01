Назван игрок года в Англии по версии болельщиков

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс признан лучшим игроком сезона в Англии по версии болельщиков. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

25-летний англичанин в прошлом сезоне провел за «Лидс» 29 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

В то же время игрок принял участие в чемпионате Европы по футболу, где англичане заняли второе место.

В марте 2019 года Калвин Филлипс был включен в состав символической «команды года» в Чемпионшипе по итогам сезона 2018/19.

8 сентября 2020 года дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА против сборной Дании.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.