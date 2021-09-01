Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» перешел в «Эвертон»

Нападающий Хосе Саломон Рондон подписал контракт с английским «Эвертоном». Об этом информирует пресс-служба клуба.
31-летний венесуэлец бесплатно перешел в «Эвертон» из «Далянь Профешнл», подписав двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Вторую часть прошлого сезона Рондон провел в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил четыре гола, два из них – с пенальти.
Также венесуэлец выступал в РПЛ за «Рубин» и «Зенит».
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рондона составляет пять миллионов евро.
Ранее нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешел в польский «Гурник Забже» на правах аренды с правом выкупа.
Welcome to Everton, @salorondon23! ���� pic.twitter.com/AvoCET61bU— Everton (@Everton) August 31, 2021