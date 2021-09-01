Моргенштерн призвал запретить ММА: дети смотрят и друг другу лица бьют

Российский рэпер Моргенштерн в интервью на Youtube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона предложил ввести цензуру и запретить ММА в России, аргументируя это тем, что дети берут пример с бойцов и бьют друг-друга на улицах.

«Угрожает ли мне что-то? Идиотов просто много. Особенно, когда на тебя выпендриваются ММА-шники — у них же фанаты какие. Во одно время они сплотились и такие: «Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей».

Касательно этой ситуации я хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА. Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады. Что это за фигня? Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру», — сказал Моргенштерн.

Алишер Моргенштерн — второй в рейтинге «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes. Его доход за прошлый год составил $7,4 млн. За последний год он смог подняться в рейтинге на 19 позиций. По числу упоминаний в соцсетях скандальный музыкант занял первое место — о нем вспоминали 4 042 900 раз.

Ранее президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал условия участия российского рэпера Алишера Моргенштерна в поединке по правилам ММА.