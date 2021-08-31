В ПКР объяснили возможную причину отказа украинца от фото с россиянами

Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков высказался об отказе украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на пьедестале во время награждения на летних Играх-2020 в Токио.

«На Паралимпиаде существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования», — сказал Рожков «РБК-Спорт».

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее украинские болельщики поддержали паралимпийца, отказавшегося фотографироваться с россиянами.